Хаяо Миядзаки и птица (фильм, 2024) смотреть онлайн

Увлекательный рассказ о 3598 днях производства нового шедевра студии Ghibli и его режиссере. Документальный проект «Хаяо Миядзаки и птица» — фильм о творчестве, возрасте и бесконечном познании себя.



Несмотря на то, что Хаяо Миядзаки объявил о выходе на пенсию, он не смог бросить анимацию. В его голове оказалось слишком много идей. Поэтому Миядзаки продолжает работу, раз за разом возвращаясь на родную студию Ghibli. Там он немного ворчит, тоскует по своим коллегам, которых уже нет рядом, и рисует раскадровки будущих анимационных фильмов, неизменно поражающие эмоциональным зарядом, детальностью и красотой. Режиссер-документалист Каку Аракава следует за великим сказочником в течение семи лет производства нового шедевра, запечатлевая его скрупулезный подход к работе и проводя параллели между реальными людьми и выдуманными персонажами на экране.



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