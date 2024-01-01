Хаяо Миядзаки и птица
Wink
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Хаяо Миядзаки и птица
9.02024, Hayao Miyazaki and the Heron
Документальный115 мин18+
На протяжении семи лет гениальный режиссер создает свой новый шедевр. Документалка о работе студии Ghibli
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Хаяо Миядзаки и птица (фильм, 2024) смотреть онлайн

О фильме

Увлекательный рассказ о 3598 днях производства нового шедевра студии Ghibli и его режиссере. Документальный проект «Хаяо Миядзаки и птица» — фильм о творчестве, возрасте и бесконечном познании себя.

Несмотря на то, что Хаяо Миядзаки объявил о выходе на пенсию, он не смог бросить анимацию. В его голове оказалось слишком много идей. Поэтому Миядзаки продолжает работу, раз за разом возвращаясь на родную студию Ghibli. Там он немного ворчит, тоскует по своим коллегам, которых уже нет рядом, и рисует раскадровки будущих анимационных фильмов, неизменно поражающие эмоциональным зарядом, детальностью и красотой. Режиссер-документалист Каку Аракава следует за великим сказочником в течение семи лет производства нового шедевра, запечатлевая его скрупулезный подход к работе и проводя параллели между реальными людьми и выдуманными персонажами на экране.

Познакомиться с классиком японской анимации поближе позволит «Хаяо Миядзаки и птица» (2024). Смотреть онлайн фильм вы сможете на Wink.

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Страна
Япония
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
7.8 IMDb