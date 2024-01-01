Падение криптокороля (фильм, 2024) смотреть онлайн

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Как гений финтеха превратился в мошенника и уничтожил свое главное детище, расскажет«Падение криптокороля». Смотреть этот документальный фильм будет интересно тем, для любит истории о темных сторонах фин�ансового рынка и авантюристах.



Сэма Бэнкман-Фрид называли математическим гением. За недолгую карьеру он получил поддержку звезд, невиданный медиакапитал и развил один из самых крупных криптообменников мира FTX. Однако за невероятной харизмой, благотворительностью и кажущимся успехом скрывались финансовые махинации и ловкий обман множества людей. Миллионы клиентов FTX потеряли деньги, а сам Бэнкман-Фрид оказался приговоренным к тюремному заключению.



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