Церемония вручения Премии ИРИ в Москве 2024 (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

III Национальная премия интернет-контента отмечает проекты за прошедший год. Ощутить тематическую атмосферу и порадоваться за победителей поможет «Церемония вручения Премии ИРИ в Москве 2024».



Каждый год по следам достижений контент-мейкеров Институт развития интернета (ИРИ) вручает награды самым ярким проектам рунета, которые отличаются социальной значимостью для россиян. Итоги премии подвели в 2024 году в конце мая на территории знаменитой киностудии «Мосфильм». Светское мероприятие собрало настоящее созвездие актеров театра и кино и известных блогеров. Вели церемонию семейные пары, чтобы подчеркнуть ее тему — ценность семьи и преемственности. Награды получили такие покорившие зрительские сердца сериалы, как «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Плейлист волонтера» — оба с Иваном Янковским в главной роли. Лучшей игровой картиной признан «Повелитель ветра», приключенческий фильм Игоря Волошина с Федором Бондарчуком. Всего 22 номинации включали в себя также награды за лучший блог, музыкальный трек, подкаст и другие.



Увидеть чествование важных для ИРИ проектов поможет «Церемония вручения Премии ИРИ в Москве 2024» — запись события доступна онлайн на видеосервисе Wink.

