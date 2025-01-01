GRUT сквозь года
Wink
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GRUT сквозь года
9.42025, GRUT сквозь года
Документальный, Спортивный50 мин6+

GRUT сквозь года (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

«GRUT сквозь года» — фильм о том, как один человек может сделать свою спортивную страсть стилем жизни и философией десятков тысяч абсолютно разных людей! Это вдохновляющая история ультрамарафонца Михаила Долгого, влюблённого в бег по пересеченной местности.

10 лет назад Михаил решил продвигать этот молодой в России вид спорта, показывая бегунам потрясающую красоту нашей страны и то, как много в спорте и жизни значит сила духа, семьи и дружбы.

В фильме несколько спортсменов, сотрудников и волонтеров рассказывают, какое огромное влияние на их жизнь оказал GRUT, забег, начинавшийся с одного бегуна и его супруги.

Эмоционально и трогательно фильм учит преодолевать и не сдаваться, делать добрые дела, уважать и любить людей вокруг и тогда они обязательно ответят огромной поддержкой, которая поможет свернуть горы!

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Страна
Россия
Жанр
Спортивный, Документальный
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «GRUT сквозь года»