GRUT сквозь года (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно

«GRUT сквозь года» — фильм о том, как один человек может сделать свою спортивную страсть стилем жизни и философией десятков тысяч абсолютно разных людей! Это вдохновляющая история ультрамарафонца Михаила Долгого, влюблённого в бег по пересеченной местности.



10 лет назад Михаил решил продвигать этот молодой в России вид спорта, показывая бегунам потрясающую красоту нашей страны и то, как много в спорте и жизни значит сила духа, семьи и дружбы.



В фильме несколько спортсменов, сотрудников и волонтеров рассказывают, какое огромное влияние на их жизнь оказал GRUT, забег, начинавшийся с одного бегуна и его супруги.



Эмоционально и трогательно фильм учит преодолевать и не сдаваться, делать добрые дела, уважать и любить людей вокруг и тогда они обязательно ответят огромной поддержкой, которая поможет свернуть горы!





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