GRUT сквозь года (фильм, 2025) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
«GRUT сквозь года» — фильм о том, как один человек может сделать свою спортивную страсть стилем жизни и философией десятков тысяч абсолютно разных людей! Это вдохновляющая история ультрамарафонца Михаила Долгого, влюблённого в бег по пересеченной местности.
10 лет назад Михаил решил продвигать этот молодой в России вид спорта, показывая бегунам потрясающую красоту нашей страны и то, как много в спорте и жизни значит сила духа, семьи и дружбы.
В фильме несколько спортсменов, сотрудников и волонтеров рассказывают, какое огромное влияние на их жизнь оказал GRUT, забег, начинавшийся с одного бегуна и его супруги.
Эмоционально и трогательно фильм учит преодолевать и не сдаваться, делать добрые дела, уважать и любить людей вокруг и тогда они обязательно ответят огромной поддержкой, которая поможет свернуть горы!
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СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Документальный
КачествоFull HD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
- МСРежиссёр
Митя
Савицкий
- МДАктёр
Михаил
Долгий
- АДАктриса
Анна
Долгая
- ВЗАктриса
Виктория
Захватова
- ДТАктёр
Денис
Трифонов
- ИААктёр
Иван
Алырчиков
- ЕУА�ктриса
Елизавета
Усманова
- СЧАктёр
Сергей
Черненко
- СКАктриса
Светлана
Кованова
- ЕХАктриса
Елена
Хетагурова
- ЕТАктриса
Екатерина
Тановицкая
- ИВАктриса
Ирина
Василец
- ИСАктёр
Илья
Сёмкин
- ЕБАктриса
Екатерина
Богачёва
- ГМАктёр
Глеб
Мартынов
- ЕРАктриса
Елена
Раева-Шагина
- АЮАктриса
Антонина
Юшина
- АГАктёр
Антон
Головин
- КИАктёр
Константин
Иванов
- АТАктёр
Алексей
Толстенко
- ЮКАктриса
Юлия
Конякина
- ВГАктёр
Владимир
Гапонько
- АБАктёр
Алексей
Береснев
- JMАктриса
Jo
Meek
- НИАктёр
Никита
Ищеулов
- АААктёр
Алексей
Абрамов
- АСАктриса
Анна
Сысоева
- ИДАктриса
Ираида
Долженко
- АЧАктёр
Алексей
Чернышев
- JFАктёр
Jun
Fujita
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лесков
- АМСценарист
Александра
Маличанин
- ВМСценарист
Василий
Мищенко
- ДЧСценарист
Даниил
Черногорцев
- МСПродюсер
Митя
Савицкий
- ИСПродюсер
Илья
Сёмкин
- МДПродюсер
Михаил
Долгий
- МКПродюсер
Михаил
Копытков
- ПОПродюсер
Павел
Осеньчугов
- ВММонтажёр
Василий
Мищенко
- ДЧОператор
Даниил
Черногорцев
- ВМОператор
Василий
Мищенко
- ТАОператор
Тамара
Алексеева
- ДКОператор
Денис
Краснов
- НТОператор
Николай
Тычков
- АТОператор
Анна
Тычкова
- АДОператор
Анна
Дюповкина
- АДОператор
Александра
Дюповкина