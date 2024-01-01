Материнское сердце (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Его часто обижали в детском саду, и мама отдала его в секцию каратэ. Он был худенький, но стойкий и упрямый. За друзей всегда заступался, даже если сам получал. В 6 лет он решил — будет разведчиком. И стал им. В составе подразделения специального назначения Эдуард Дьяконов участвовал во взятии Мариуполя. Матери Ольге присылал успокаивающие сообщения, когда мог. Но она знала, что что-то не так — чуяло материнское сердце. Эдуард погиб, спасая друзей. Ольга потом побывала на том месте, где сын накрыл собой гранату. Где он стал героем. Героем России.



Материнское сердце смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.