Контейнер 3. Фильм о фильме (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Завершилась драма «Контейнер». За три сезона неоднозначные персонажи Оксаны Акиньшиной, Филиппа Янковского и Маруси Фоминой прошли через сложные трансформации, а вместе с ними изменился и подход к съемке. Режиссер Алексей Ляпичев рассказывает, как три разных оператора демонстрируют развитие конфликта, а Елизавета Шакира и Мария Лобанова делятся воспоминаниями о первых сменах и уроках мастерства от коллег. Все вместе актеры пытаются понять, что же мешает их героям быть счастливыми.



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