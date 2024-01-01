Мой друг панда (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Панда Фу Бао, родившаяся в Южной Корее и ставшая звездой соцсетей, готовится к отправке в Китай. Трогательный документальный проект «Мой друг панда» — фильм, рассказывающий о людях, которые вырастили чудесного зв�еря.



В 2020 у панд Ай Бао и Лэ Бао, живущих в Южной Корее, родилась дочка, которую назвали Фу Бао. Ее родители были отправлены в Корею по договору аренды на 15 лет, и по правилам их детеныши должны возвращаться в Китай до того, как им исполнится 4 года. За воспитание малышки взялся смотритель Кан Чхольвон, впоследствии получивший прозвище «дедушка Фу Бао». Фильм расскажет о последних трех месяцах, которые панда провела в Корее, а также о том, как она росла в зоопарке.



Познакомится со знаменитой Фу Бао поближе позволит проект «Мой друг панда» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Мой друг панда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.