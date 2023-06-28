7.92023, Alien Conspiracies - The Hidden Truth
Документальный59 мин18+
От древних пирамид до современных онлайн-заговоров: документальный проект об инопланетянах
Теории заговора: Пришельцы фильм смотреть онлайн
О фильме
Документальная картина о самых популярных теориях, связанных с влиянием пришельцев на нашу цивилизацию. Что, если инопланетяне посещали Землю и помогали развивать человеческие технологии? На это указывают свидетельства очевидцев, которые на протяжении всей истории видели в небе неизвестные явления, похожие на внеземные корабли. В записях из Древнего Египта можно увидеть детали тогда еще не появившихся технологий, а на картинах религиозного толка мелькает что-то, напоминающее НЛО.
СтранаВеликобритания
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время59 мин / 00:59
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.1 IMDb