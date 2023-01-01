Связь (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

2-го марта 2022 года в Мариуполе была уничтожена последняя вышка сотовой связи и «город замолчал».

Сотни и тысячи жителей Мариуполя остались без связи: с родными, близкими, миром.

Елена — участниц�а движения «Катюша» и главная героиня фильма отправляется на поиски своих родителей, встречая на своем пути разных людей, объединенных общей болью и желанием найти связь со своими родными.

Этот фильм о связи, которая крепче и надежнее телефонной. Которую нельзя разорвать или отключить. Связь людскую, связь сердец. Когда боль так сильна, что соединяет через тысячи верст всех русских людей с добрыми сердцами.

И связь между их душами, чувствами показывает — ты есть. Он есть. Она есть.Они есть. Наши русские люди. С открытым сердцем, чувствующим на расстоянии чужую боль.



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