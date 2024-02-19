Енисейский марафон (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Двое друзей-мечтателей отправляются в полное опасностей путешествие по Сибири — на скейтбордах. «Енисейский марафон» — вдохновляющий документальный фильм о смельчаках с палатками, решивших проделать необычный путь и испытать себя.



Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин родом из Красноярска. Они давно горели идеей совершить безумную экспедицию по Красноярскому краю, Хакасии и Тыве, на которую до них еще никто не решался. Друзья собрали необходимое для похода и поехали по суровой Сибири на лонгбордах. За месяц парни преодолели более 1000 километров. Экстремалы ночевали в палатках, боролись с усталостью, жарой и проливными дождями. Они бросили вызов себе и богатой природе Сибири. В награду перед ними открылись удивительной красоты пейзажи и новый опыт, подтверждающий, что большим мечтателям, сильным духом, по плечу любые трудности.



Как двум товарищам удалось преодолеть такое расстояние? Насладитесь путешествием по Сибири в документальном проекте «Енисейский марафон» — фильм смотреть онлайн удобнее всего на Wink.

