Енисейский марафон (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Двое друзей-мечтателей отправляются в полное опасностей путешествие по Сибири — на скейтбордах. «Енисейский марафон» — вдохновляющий документальный фильм о смельчаках с палатками, решивших проделать необычный путь и испытать себя.
Артём Владимиров и Сергей Бастрыкин родом из Красноярска. Они давно горели идеей совершить безумную экспедицию по Красноярскому краю, Хакасии и Тыве, на которую до них еще никто не решался. Друзья собрали необходимое для похода и поехали по суровой Сибири на лонгбордах. За месяц парни преодолели более 1000 километров. Экстремалы ночевали в палатках, боролись с усталостью, жарой и проливными дождями. Они бросили вызов себе и богатой природе Сибири. В награду перед ними открылись удивительной красоты пейзажи и новый опыт, подтверждающий, что большим мечтателям, сильным духом, по плечу любые трудности.
Как двум товарищам удалось преодолеть такое расстояние? Насладитесь путешествием по Сибири в документальном проекте «Енисейский марафон» — фильм смотреть онлайн удобнее всего на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
- ВТРежиссёр
Владимир
Тарасов
- СБАктёр
Сергей
Бастрыкин
- АВАктёр
Артем
Владимиров
- МЗАктриса
Мария
Закирова
- ИГАктёр
Илья
Гурьянов
- АЗАктёр
Антон
Звягинцев
- АИАктёр
Анна
Иванова
- ИКАктёр
Игорь
Коркин
- АМАктёр
Александр
Малышев
- АВСценарист
Артем
Владимиров
- СБСценарист
Сергей
Бастрыкин
- СБПродюсер
Сергей
Бастрыкин
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- МНПродюсер
Марина
Наумова
- ОНХудожница
Ольга
Нестеренко
- ДШМонтажёр
Дмитрий
Шашков
- СМОператор
Сергей
Меньшенин