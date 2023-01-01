Мэнни Пакьяо: Неудержимая сила (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Невероятная история о самом популярном боксере Филиппин, который смог подняться из нищеты и стать звездой спорта на родине и в мире. «Мэнни Пакьяо: Неудержимая сила» — документальный фильм о невероятном рвении к победе и переменам.



Бокс популярен среди бедных и угнетенных. Этот спорт требует дисциплины и концентрации, дает возможность подняться на социальном лифте. Для Мэнни Пакьяо, родившегося в семье бедняков, успех на ринге был вопросом выживания. Начав путь к мировой славе, Пакьяо клал в карманы гири, чтобы формально соответствовать требованиям для сверхлегкого веса. Позже его ждали победы и поражения, звание чемпиона во всех восьми весовых категориях и даже политические амбиции.



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