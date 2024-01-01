Пацаны: Реальная история (Казанский феномен) (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Правдивый рассказ о казанских пацанских группировках. Документальный проект о порядках в стаях преступников и тех, кто от них пострадал.



Сериал «Слово пацана. Кров�ь на асфальте» вновь заставил говорить о проблеме молодежных организованных группировок. Тогда, в конце 80-х — начале 90-х в Казани районы кишели юными бандитами, которые сделали город по-настоящему небезопасным. Документальный сериал «Пацаны: Реальная история» рассказывает о дворовых парнях, чьи судьбы были поломаны или совсем оборвались из-за преступной жизни. Проект предлагает правдивый взгляд на жестокие законы, царившие в пацанских стаях, и знакомит с родственниками реальных жертв кровавых банд, которые до сих пор не могут простить убийц.



Как жил город в период пацанских ОПГ, какими были их лидеры и другие участники? Почувствуйте, насколько в действительности была жестока улица, в проекте «Пацаны: Реальная история» — документальный фильм можно смотреть на нашем сервисе.



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