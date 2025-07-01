Фильм о железном человеке (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Это рассказ о человеке с железной силой воли. Крымчанин Илья Казаков лишился обеих ног из-за тяжелейшего ранения в зоне СВО. Но не сдался — личная трагедия научила его ценить жизнь. Свою историю, мысли и чувства он описал в книге. Назвал её символично — из любви к знаменитому лётчику Маресьеву — «Повесть о настоящем человеке». В ней — о войне, о семье, о лишениях, о принятии и о новых целях. Как не потерять веру в себя после травмы и что поможет вновь стать счастливым?

