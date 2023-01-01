3723 Вознесенский (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Документальный фильм о знаменитом поэте, состоящий из его собственных интервью в разные периоды жизни и воспоминаний близких людей. В 70-х годах прошлого века был обнаружен астероид под номером 3723. Свое второе название — Вознесенский — он получил в честь известного в СССР поэта. Любопытный исторический факт вдохновил авторов этого документального проекта показать Андрея Вознесенского подобно комическому телу, до сих пор влияющему на людей светом своего творчества. В картине собрано множество интервью, где главный герой рассказывает о волнующих его событиях, и использована хроника, в том числе показывающая встречу Вознесенского со звездами Голливуда его времени. Также зрители смогут увидеть рассказ Леонида Богуславского, пасынка Андрея Вознесенского, о своем отчиме.



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