Короткометражные фильмы

Коротко и ясно: коллекция мини-историй на все случаи жизни.

От тебя пахнет пловом
8.3

От тебя пахнет пловом

2023, 25 мин
Бесплатно
Астрахань
8.2

Астрахань

2023, 23 мин
Бесплатно
Дорога в облака
8.5

Дорога в облака

2022, 13 мин
Бесплатно
30 секунд
8.4

30 секунд

2023, 19 мин
Соседка
8.5

Соседка

2022, 13 мин
Середина лета
8.4

Середина лета

2024, 13 мин
Бесплатно
Мама
7.7

Мама

2024, 8 мин
Флюгер
5.8

Флюгер

2021, 18 мин
Разъезд
8.2

Разъезд

2023, 22 мин
Возвращение Зои
6.6

Возвращение Зои

2022, 26 мин
Поле
5.9

Поле

2024, 23 мин
Голос
8.9

Голос

2023, 10 мин
Бернаки
6.8

Бернаки

2023, 21 мин
Ветивер
7.0

Ветивер

2023, 24 мин
Прическа
8.0

Прическа

2023, 19 мин
Бесплатно
Нуартье
6.6

Нуартье

2020, 12 мин
Белый аист летит
7.6

Белый аист летит

1978, 28 мин
Бесплатно
Багряная трава
8.9

Багряная трава

1982, 28 мин
Бесплатно
Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом
6.6

Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом

2023, 95 мин
Авако
7.4

Авако

2021, 28 мин
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
6.9

Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо

2023, 90 мин
Доверие
6.4

Доверие

2023, 6 мин
Слезы капали в фо-бо
7.6

Слезы капали в фо-бо

2022, 15 мин
Администратор прощаний. Введение
5.8

Администратор прощаний. Введение

2022, 16 мин
Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса
9.0

Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса

2022, 123 мин
Переход товарища Чкалова через Северный Полюс
5.8

Переход товарища Чкалова через Северный Полюс

1990, 22 мин
Бесплатно
Лошадь, скрипка... и немножко нервно
5.7

Лошадь, скрипка... и немножко нервно

1991, 26 мин
Бесплатно
Исход
7.9

Исход

2022, 55 мин
Ты да я, да мы с тобой
7.2

Ты да я, да мы с тобой

2001, 27 мин
Бесплатно
Эми Шумер. Концерт в Гарлеме
7.3

Эми Шумер. Концерт в Гарлеме

2015, 54 мин
Забор
8.0

Забор

2010, 35 мин
Слезы провинции Сычуань
8.8

Слезы провинции Сычуань

2009, 38 мин
Проверка на дороге
6.2

Проверка на дороге

2017, 29 мин
Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
7.6

Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс

2009, 41 мин
На колесах
7.0

На колесах

2017, 34 мин
Номер на руке прадеда
8.7

Номер на руке прадеда

2017, 17 мин
Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший
8.0

Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший

2014, 38 мин
В защиту слонов
9.0

В защиту слонов

2013, 38 мин
Холодно
6.9

Холодно

2021, 8 мин
Бесплатно
Новейшее платье короля
5.4

Новейшее платье короля

2018, 27 мин
Гражданин США
6.9

Гражданин США

2011, 49 мин
Собирайся, поедем на праздник
7.3

Собирайся, поедем на праздник

2021, 20 мин
effect_placeba
8.5

effect_placeba

2021, 11 мин
Правда
4.9

Правда

2018, 4 мин
Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов
7.3

Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов

2021, 79 мин
БРАТиЯ
7.9

БРАТиЯ

2011, 30 мин
Бесплатно
Лучшие итальянские короткометражки 4: Истории нашей жизни
6.8

Лучшие итальянские короткометражки 4: Истории нашей жизни

2020, 92 мин
Человеческий голос
7.3

Человеческий голос

2020, 29 мин