Середина лета
Wink
Фильмы
Середина лета
8.52024, Midsummer
13 мин6+

Середина лета (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В самый разгар каникул в дачном поселке появляется девочка Нина. На неё обращает внимание сторожил поселка мечтатель и поэт Данил. От соседских мальчишек Даня узнает, что Нина слепая. Симпатия к девочке у Дани граничит с личным вызовом: сможет ли он общаться с особенной девочкой?
Это трогательная история о безграничной дружбе и первой безусловной любви.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD

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