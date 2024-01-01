Середина лета (фильм, 2024) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В самый разгар каникул в дачном поселке появляется девочка Нина. На неё обращает внимание сторожил поселка мечтатель и поэт Данил. От соседских мальчишек Даня узнает, что Нина слепая. Симпатия к девочке у Дани граничит с личным вызовом: сможет ли он общаться с особенной девочкой?

Это трогательная история о безграничной дружбе и первой безусловной любви.



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