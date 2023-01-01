Italian Best Shorts 6: Дом, милый дом (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Шесть короткометражных фильмов из Италии, посетивших различные европейские кинофестивли — о том, как важно знать, что где-то в мире есть место, которое мы можем назвать домом. Пожилая пара, живущая в заброшенной рыбацкой деревушке, мечтает, чтобы зима длилась вечно. Прикованному к инвалидному креслу мужчине по прозвищу Сумасшедший и его девушке, игроманке и алкоголичке Красавице, предлагают убить человека за крупную сумму денег. Никола продолжает семейный бизнес, продавая картошку водителям на старой деревенской дороге, тогда как проходящая прямо над головой новая автострада грозит перевернуть устоявшийся уклад его жизни. Мужчина пытается справиться с отчаянием и одиночеством во время пандемии коронавируса. Страдающей в изоляции женщине приходит шлем, позволяющий перемещаться в незнакомый мир. У двух друзей детства есть всего лишь одна ночь, чтобы попрощаться.



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