Нуартье
Wink
Фильмы
Нуартье
6.52020, Нуартье
Триллеры12 мин18+
Короткометражный триллер о парализованном пациенте, которого в течение нескольких лет посещает одна и та же девушка
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Нуартье (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

К парализованной пациентке раз за разом приходит женщина и рассказывает о своей жизни. Короткометражный бенефис актрисы и режиссера Евгении Щербаковой.

Прикованная к больничной койке женщина после сложной операции может общаться с окружающим миром лишь глазами. К ней часто наведывается гостья, которой каждый раз есть что рассказать. Неудачи в учебе, проблемы в личной жизни, новые богатые ухажеры — больная узнает все больше подробностей о странной собеседнице, но ничего не может ей ответить. Постепенно рассказы гостьи становятся все более пугающими.

Кем приходятся друг другу героини, расскажет «Нуартье» — фильм 2020 года смотреть онлайн на Wink можно в подписке Amediateka.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск