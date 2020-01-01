Нуартье (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

К парализованной пациентке раз за разом приходит женщина и рассказывает о своей жизни. Короткометражный бенефис актрисы и режиссера Евгении Щербаковой.



Прикованная к больничной койке женщина после �сложной операции может общаться с окружающим миром лишь глазами. К ней часто наведывается гостья, которой каждый раз есть что рассказать. Неудачи в учебе, проблемы в личной жизни, новые богатые ухажеры — больная узнает все больше подробностей о странной собеседнице, но ничего не может ей ответить. Постепенно рассказы гостьи становятся все более пугающими.



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