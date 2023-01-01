Белый аист летит (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Черно-белая короткометражная драма о женщине, которой во снах является погибший на войне муж. Пожилая Аксинья обращается к помощнице председателя колхоза с просьбой выписать ей зерна, чтобы напечь пирогов к золотой свадьбе, а та в ответ недоумевает: супруг Аксиньи Павел давно убит на фронте. Тогда героиня отвечает, что для нее он по-прежнему жив. Оказывается, Павел начал сниться Аксинье как раз накануне годовщины, до которой он не дожил, и она решила устроить своеобразные поминки в день, который стал бы их золотой свадьбой. Председатель откликается на ее просьбу, а она вспоминает, как война унесла еще одного дорогого ей человека. Сумеет ли Аксинья отпустить прошлое, расскажет драма «Белый аист летит» — фильм 1978, который снял режиссер Борис Горошко, можно смотреть онлайн на Wink.



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