Слезы провинции Сычуань (фильм, 2009) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о последствиях чудовищного землетрясения в Китае 12 мая 2008 года, в котором погибли 70 тысяч человек, из них 10 тысяч — дети. В провинции Сычуань родители оплакивают своих погибших детей. Учитывая действующую в Китае политику одного ребенка, многие потеряли единственных сына или дочь. Как уверяют авторы, причина такого числа жертв — коррупция и мошенничество местных властей. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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