Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса
Wink
Фильмы
Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса
9.02022, Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off
Документальный123 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса (фильм, 2022) смотреть онлайн

О фильме

Рассказ о личной жизни, карьере и отношениях знаменитого скейтбордиста Тони Хоука, включающий не показанные ранее кадры, а также интервью с деятелями из мира скейтбординга. Смотрите фильм «Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
123 мин / 02:03

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb