Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса (фильм, 2022) смотреть онлайн

Рассказ о личной жизни, карьере и отношениях знаменитого скейтбордиста Тони Хоука, включающий не показанные ранее кадры, а также интервью с деятелями из мира скейтбординга. Смотрите фильм «Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса» в подписке Amediateka на Wink.

