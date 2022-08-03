Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса (фильм, 2022) смотреть онлайн

9.02022, Tony Hawk: Until the Wheels Fall Off
О фильме
Рассказ о личной жизни, карьере и отношениях знаменитого скейтбордиста Тони Хоука, включающий не показанные ранее кадры, а также интервью с деятелями из мира скейтбординга. Смотрите фильм «Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
КачествоFull HD
Время123 мин / 02:03
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- СДРежиссёр
Сэм
Джонс
- СПАктёр
Стэйси
Перальта
- Актёр
Тони
Хоук
- РМАктёр
Родни
Маллен
- РРАктёр
Роб
Рой Фицджералд
- СКАктёр
Стив
Кабальеро
- КХАктёр
Кристиан
Хосой
- Актёр
Дэнни
Вэй
- ЛМАктёр
Лэнс
Маунтин
- ТГАктёр
Томми
Герреро
- РХАктёр
Райли
Хоук
- Продюсер
Джей
Дюпласс
- МДПродюсер
Марк
Дюпласс
- МЭПродюсер
Мел
Эслин
- СДПродюсер
Сэм
Джонс
- СДОператор
Сэм
Джонс
- ДККомпозитор
Джефф
Кардони