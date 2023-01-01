Биография

Тони Хоук — американский скейтбордист, актер и продюсер. Родился в Калифорнии 12 мая 1968 года. В девять лет впервые встал на скейтборд и быстро добился невероятных результатов. Уже через пять лет Хоук стал профессиональным скейтбордистом. После — 12 лет подряд был чемпионом мира Национальной ассоциации скейтбордистов. Выполнил первый задокументированный трюк «900». Желая помочь нуждающимся, основал «Фонд Тони Хоука», который занимается строительством скейт-парков в бедных районах. Тони Хоук исполнил эпизодические роли более чем в 70 проектах. Среди них: «Три икса», «C.S.I.: Майами», «Короли Догтауна», «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «Лучшая охрана», «Последний настоящий мужчина», «Лоитер Сквад», «Футболисты» и «Бетти». Озвучил самого себя в мультсериалах «Симпсоны», «Ракетная мощь» и «Сорвиголова Кик Бутовски».