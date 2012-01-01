В ожидании молнии (фильм, 2012) смотреть онлайн
8.72012, Waiting for Lightning
Документальные92 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Документальный фильм о скейтбордисте Дэнни Вэе, который в 2005 году перепрыгнул Великую китайскую стену на своей доске. Бесстрашного спортсмена закалила сама жизнь — его отец покончил с собой, а мать страдала алкоголизмом. Путь Вэя к вершине — очень драматичная и вдохновляющая история.
В ожидании молнии смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.3 IMDb