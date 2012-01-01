В ожидании молнии (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о скейтбордисте Дэнни Вэе, который в 2005 году перепрыгнул Великую китайскую стену на своей доске. Бесстрашного спортсмена закалила сама жизнь — его отец покончил с собой, а мать страдала алкоголизмом. Путь Вэя к вершине — очень драматичная и вдохновляющая история.



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