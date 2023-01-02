Биография

Кен Блок — американский шоумен, автогонщик, продюсер и актер. Родился в Калифорнии 21 ноября 1967 года. Известность Кен получил в качестве основателя организации DC Shoes, которая с 1994 года занимается производством спортивной обуви. В 2005 году он дебютировал как автогонщик, приняв участие в Национальном чемпионате США по ралли Rally America. Профессиональную карьеру Блок завершил в 2018 году, после чего сделал акцент на других интересных ему видах автомобильного спорта, включая джимхану. Гонщик стал главным популяризатором этого направления, размещает ролики со своими трюками на видеохостинге YouTube. Кен Блок снялся в 14 фильмах и телевизионных передачах, посвященных автомобильному спорту. В 2006 году он совершил прыжок длиной в 52 метра и высотой в 7,6 метра для американского шоу «Каскадеры» на канале Discovery. Также зрителям запомнилось появление гонщика в выпуске популярной передачи Top Gear в 2009 году. Среди прочих популярных проектов с участием Кена Блока — телешоу «Реактивные клоуны» и «Джимми Киммел в прямом эфире», а также цикл короткометражных фильмов про джимхану, в двух из которых он выступил сценаристом.