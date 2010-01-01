Забор (фильм, 2010) смотреть онлайн

Документальный фильм об одном из самых спорных проектов США последнего десятилетия – стены на границе с Мексикой. Официально «Закон о безопасном заборе» был принят при президенте Джордже Буше в 2006 году. Тогда вдоль мексиканской границы было запланировано строительство ограждений протяженностью около 1100 км (граница с Мексикой – 3145 км). Три миллиарда долларов и три года и спустя режиссер исследует эффективность этого проекта, пытаясь выяснить, насколько он соответствует заявленным целям: борьба с нелегальной миграцией, наркотрафиком и терроризмом. Стоило оно того или нет, откровенно рассказывают пограничники, владельцы ранчо, защитники окружающей среды и оппоненты миграционного спора. Смотрите фильм «Забор» в подписке Amediateka на Wink.



