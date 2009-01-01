Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс
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Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс

Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс (фильм, 2009) смотреть онлайн

7.62009, The Last Truck: Closing of a GM Plant
Документальный41 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»

О фильме

23 декабря 2008 года, за два дня до Рождества, сборочный автомобильный завод в Морене в штате Огайо закрыл свои двери. 2500 рабочих и 200 управленцев остались без мест, в то время как сам факт закрытия неминуемо повлек потерю тысяч других, связанных с компанией рабочих мест и организаций. Однако сотрудники GM потеряли гораздо больше. Они лишись того чувства единения и духа товарищества, которые они разделяли на протяжении многих лет. Для уроженцев Морены и большей части региона Дейтон GM был не просто автомобильным заводом – это была жизненная основа сообщества. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Документальный
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс»