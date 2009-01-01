Последний автомобиль: Закрытие завода Дженерал Моторс (фильм, 2009) смотреть онлайн
7.62009, The Last Truck: Closing of a GM Plant
Документальный41 мин18+
Фильм в подписке «AMEDIATEKA»
О фильме
23 декабря 2008 года, за два дня до Рождества, сборочный автомобильный завод в Морене в штате Огайо закрыл свои двери. 2500 рабочих и 200 управленцев остались без мест, в то время как сам факт закрытия неминуемо повлек потерю тысяч других, связанных с компанией рабочих мест и организаций. Однако сотрудники GM потеряли гораздо больше. Они лишись того чувства единения и духа товарищества, которые они разделяли на протяжении многих лет. Для уроженцев Морены и большей части региона Дейтон GM был не просто автомобильным заводом – это была жизненная основа сообщества. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- СБРежиссёр
Стивен
Богнар
- ДРРежиссёр
Джулия
Райхерт
- ПХАктёр
Попай
Херст
- ККАктёр
Ким
Клэй
- КГАктриса
Кейт
Гейджер
- КДАктриса
Кэйт
Дэй
- ДГАктриса
Джойс
Гилберт
- ЛКАктёр
Луис
Картер
- ДХАктриса
Дарлен
Хенсон
- РСАктёр
Рик
Стэйси
- ККАктёр
Кевин
Клэйпул
- СБСценарист
Стивен
Богнар
- ДРСценарист
Джулия
Райхерт
- СБПродюсер
Стивен
Богнар
- ДРПродюсер
Джулия
Райхерт
- МГПродюсер
Мелисса
Годой
- СБМонтажёр
Стивен
Богнар
- СБОператор
Стивен
Богнар