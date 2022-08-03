7.82014, Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr.
Документальный38 мин18+
Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Роберт Де Ниро-старший был знаменитым художником. Фильм расскажет о его жизни его собственными словами, а так же от лица его современников и сына - актера Роберта Де Ниро. Смотрите фильм «Воспоминания о художнике. Роберт Де Ниро-старший» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрДокументальный
Время38 мин / 00:38
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb