Ты да я, да мы с тобой (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Несколько дней из жизни двух братьев — железнодорожных обходчиков, живущих в российской глубинке.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Драма, Короткометражка
КачествоSD
Время27 мин / 00:27
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Велединский
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Владимир
Стеклов
- ЕКАктриса
Елена
Коллегова
- АААктёр
Александр
Аулов
- ВКАктриса
Варвара
Калганова
- СКАктриса
Светлана
Куфаль
- СШАктёр
Сергей
Шевяков
- ВПСценарист
Вячеслав
Пьецух
- Сценарист
Александр
Велединский
- ЕФПродюсер
Екатерина
Филиппова
- ДППродюсер
Дмитрий
Пиорунский
- Продюсер
Сабина
Еремеева
- ТПМонтажёр
Татьяна
Приленская
- Монтажёр
Александр
Велединский
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ДВКомпозитор
Дмитрий
Воронков