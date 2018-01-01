Wink
Фильмы
Ты да я, да мы с тобой
Актёры и съёмочная группа фильма «Ты да я, да мы с тобой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ты да я, да мы с тобой»

Режиссёры

Александр Велединский

Александр Велединский

Режиссёр

Актёры

Сергей Маковецкий

Сергей Маковецкий

АктёрВасилий
Владимир Стеклов

Владимир Стеклов

АктёрСерафим
Елена Коллегова

Елена Коллегова

АктрисаНадя Ковалёва
Александр Аулов

Александр Аулов

Актёр
Варвара Калганова

Варвара Калганова

Актриса
Светлана Куфаль

Светлана Куфаль

Актриса
Сергей Шевяков

Сергей Шевяков

Актёр

Сценаристы

Вячеслав Пьецух

Вячеслав Пьецух

Сценарист
Александр Велединский

Александр Велединский

Сценарист

Продюсеры

Екатерина Филиппова

Екатерина Филиппова

Продюсер
Дмитрий Пиорунский

Дмитрий Пиорунский

Продюсер
Сабина Еремеева

Сабина Еремеева

Продюсер

Монтажёры

Татьяна Приленская

Татьяна Приленская

Монтажёр
Александр Велединский

Александр Велединский

Монтажёр

Операторы

Олег Лукичёв

Олег Лукичёв

Оператор

Композиторы

Дмитрий Воронков

Дмитрий Воронков

Композитор