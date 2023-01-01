Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Альманах из семи вдохновляющих итальянских короткометражек с разными сюжетами и главными героями, объединенных темой переосмысления жизненных ценностей. Символическая поездка в горы, чтобы вырыть там яму. Случайно обретенный выигрышный лотерейный билет. Попытка сохранить воспоминания при помощи 8-миллиметровой пленки. Судьбоносная встреча разочаровавшегося во всем учителя и жизнерадостного бездомного. Начало школьной жизни, которое нескоро забудешь. Важный поступок албанских мигрантов в Италии. История смелой крестьянки во время немецкого вторжения. Все это вы увидите, если будете смотреть онлайн сборник «Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо» (2023) в хорошем качестве на Wink.



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