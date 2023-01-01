Доверие (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Комедийная короткометражка с Макаром Запорожским и Анной Котовой об опасности застоя в отношениях. У молодой пары уже давно нет секретов. Совместный быт налажен, все привычно. Они смотрят сериалы, едят в кровати снэки и без опасений доверяют друг другу свои гаджеты. Однажды идиллия нарушаетс�я — девушка начинает подозревать, что парень на самом деле не играет в мобильную игру, а тайно переписывается с другой. онлайн



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