7.32021, Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов
Комедия, Драма79 мин16+
Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Альманах из пяти короткометражных фильмов, снятых выпускниками киношколы «Свободное кино». Вас ждет знакомство с шахтером, к которому перестала прилипать угольная пыль, когда он признался жене в измене мэром, выдающим работника стройки за Джеки Чана девочкой, которая скрывает от одноклассников, что еe мать — уборщица в их школе, и другими любопытными персонажами.
Свободное кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ЕШРежиссёр
Евгений
Шевченко
- АПРежиссёр
Алексей
Петрашевич
- ЕСРежиссёр
Екатерина
Саунина
- АЛРежиссёр
Анастасия
Ледкова
- АМАктёр
Артем
Маркарьян
- Актёр
Сергей
Епишев
- ЮСАктриса
Юлия
Серина
- АГАктёр
Артем
Гайдуков
- ЛСАктёр
Лида
Саглаева
- ЕВАктриса
Елена
Воеводина
- ГШАктёр
Григорий
Широких
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- МЦАктёр
Максим
Цхай
- КГАктриса
Ксения
Гаевская
- ЕШСценарист
Евгений
Шевченко
- АПСценарист
Алексей
Петрашевич
- ЕССценарист
Екатерина
Саунина
- АПСценарист
Анастасия
Прокофьева
- ДКПродюсер
Дмитрий
Куповых
- АЕПродюсер
Александр
Ермолин
- МБПродюсер
Марина
Бочкарева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- АОМонтажёр
Андрей
Оленев
- ЕСМонтажёр
Екатерина
Саунина
- ЕЧМонтажёр
Егор
Чинилин
- ГУОператор
Геннадий
Успангалиев
- АХОператор
Антон
Химорода
- ЕЧОператор
Егор
Чинилин
- АБОператор
Александр
Бутов
- ЕШКомпозитор
Евгений
Шевченко
- ДПКомпозитор
Дмитрий
Полухтин
- АККомпозитор
Антон
Карпов
- АСКомпозитор
Артем
Сыровегин