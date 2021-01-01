Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов
Wink
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Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов
7.32021, Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов
Комедия, Драма79 мин16+

Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Альманах из пяти короткометражных фильмов, снятых выпускниками киношколы «Свободное кино». Вас ждет знакомство с шахтером, к которому перестала прилипать угольная пыль, когда он признался жене в измене мэром, выдающим работника стройки за Джеки Чана девочкой, которая скрывает от одноклассников, что еe мать — уборщица в их школе, и другими любопытными персонажами.

Свободное кино смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD, SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Свободное кино. Фестиваль короткометражных фильмов»