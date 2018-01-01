Кинотавр
Победители и номинанты главного российского кинофестиваля.

Постер к фильму Герда 2021
6.1

Герда

2021, 121 мин
Постер к фильму Пугало 2020
8.0

Пугало

2020, 69 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бык 2019
8.7

Бык

2019, 95 мин
Постер к фильму Война Анны 2018
7.9

Война Анны

2018, 71 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сердце мира 2018
7.4

Сердце мира

2018, 119 мин
Постер к фильму Кислота 2018
6.6

Кислота

2018, 93 мин
Бесплатно
Постер к фильму Заложники 2017
7.4

Заложники

2017, 99 мин
Постер к фильму Аритмия 2017
8.8

Аритмия

2017, 116 мин
Постер к фильму Три сестры 2017
7.9

Три сестры

2017, 123 мин
Постер к фильму Хороший мальчик 2016
8.5

Хороший мальчик

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Коллектор 2016
8.2

Коллектор

2016, 71 мин
Постер к фильму Разбуди меня 2016
7.4

Разбуди меня

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Огни большой деревни 2016
8.0

Огни большой деревни

2016, 78 мин
Бесплатно
Постер к фильму Зоология 2016
6.6

Зоология

2016, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пионеры-герои 2015
7.1

Пионеры-герои

2015, 110 мин
Постер к фильму Про Любовь 2015
7.9

Про Любовь

2015, 110 мин
Бесплатно
Постер к фильму Гость 2015
5.8

Гость

2015, 99 мин
Бесплатно
Постер к фильму Дурак 2014
8.5

Дурак

2014, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Класс коррекции 2014
8.1

Класс коррекции

2014, 88 мин
Бесплатно
Постер к фильму Майор 2013
8.5

Майор

2013, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Интимные места 2013
6.7

Интимные места

2013, 76 мин
Бесплатно
Постер к фильму Кококо 2012
7.9

Кококо

2012, 83 мин
Постер к фильму Я буду рядом 2012
8.6

Я буду рядом

2012, 95 мин
Бесплатно
Постер к фильму Бабло 2011
8.8

Бабло

2011, 88 мин
Постер к фильму Охотник 2010
5.8

Охотник

2010, 119 мин
Постер к фильму Шультес 2008
6.5

Шультес

2008, 99 мин
Постер к фильму Кремень 2007
8.0

Кремень

2007, 82 мин
Постер к фильму Живой 2006
9.2

Живой

2006, 92 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мне не больно 2006
8.9

Мне не больно

2006, 100 мин
Постер к фильму Статский советник 2005
9.4

Статский советник

2005, 129 мин
Постер к фильму Жмурки 2005
9.4

Жмурки

2005, 105 мин
Постер к фильму Война 2002
9.5

Война

2002, 119 мин
Постер к фильму В движении 2002
7.9

В движении

2002, 92 мин
Постер к фильму Сибирский цирюльник 1998
9.5

Сибирский цирюльник

1998, 172 мин
Постер к фильму Брат 1997
9.7

Брат

1997, 95 мин
Постер к фильму Особенности национальной охоты 1995
9.6

Особенности национальной охоты

1995, 93 мин