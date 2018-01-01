6.1
Герда
2021, 121 мин
8.0
Пугало
2020, 69 мин
Бесплатно
8.7
Бык
2019, 95 мин
7.9
Война Анны
2018, 71 мин
Бесплатно
7.4
Сердце мира
2018, 119 мин
6.6
Кислота
2018, 93 мин
Бесплатно
7.4
Заложники
2017, 99 мин
8.8
Аритмия
2017, 116 мин
7.9
Три сестры
2017, 123 мин
8.5
Хороший мальчик
2016, 91 мин
Бесплатно
8.2
Коллектор
2016, 71 мин
7.4
Разбуди меня
2016, 91 мин
Бесплатно
8.0
Огни большой деревни
2016, 78 мин
Бесплатно
6.6
Зоология
2016, 86 мин
Бесплатно
7.1
Пионеры-герои
2015, 110 мин
7.9
Про Любовь
2015, 110 мин
Бесплатно
5.8
Гость
2015, 99 мин
Бесплатно
8.5
Дурак
2014, 116 мин
Бесплатно
8.1
Класс коррекции
2014, 88 мин
Бесплатно
8.5
Майор
2013, 95 мин
Бесплатно
6.7
Интимные места
2013, 76 мин
Бесплатно
7.9
Кококо
2012, 83 мин
8.6
Я буду рядом
2012, 95 мин
Бесплатно
8.8
Бабло
2011, 88 мин
5.8
Охотник
2010, 119 мин
6.5
Шультес
2008, 99 мин
8.0
Кремень
2007, 82 мин
9.2
Живой
2006, 92 мин
Бесплатно
8.9
Мне не больно
2006, 100 мин
9.4
Статский советник
2005, 129 мин
9.4
Жмурки
2005, 105 мин
9.5
Война
2002, 119 мин
7.9
В движении
2002, 92 мин
9.5
Сибирский цирюльник
1998, 172 мин
9.7
Брат
1997, 95 мин
9.6
Особенности национальной охоты
1995, 93 мин