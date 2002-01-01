В движении (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Саша Гурьев – известный столичный журналист и любимец женщин. Его жизнь – постоянное движение: тусовки, скандалы, интрижки на одну ночь. Однажды Гурьев соглашается помочь жене старого друга скрыть компрометирующие ее материалы, и разудалые будни журналиста превращаются в пугающий триллер.



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