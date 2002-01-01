В движении (фильм, 2002) смотреть онлайн
7.72002, В движении
Драмы, Криминал92 мин18+
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Сюжет
Саша Гурьев – известный столичный журналист и любимец женщин. Его жизнь – постоянное движение: тусовки, скандалы, интрижки на одну ночь. Однажды Гурьев соглашается помочь жене старого друга скрыть компрометирующие ее материалы, и разудалые будни журналиста превращаются в пугающий триллер.
В движении смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Филипп
Янковский
- Актёр
Константин
Хабенский
- Актриса
Оксана
Фандера
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Михаил
Ефремов
- ЕПАктриса
Елена
Перова
- Актёр
Николай
Чиндяйкин
- АСАктриса
Александра
Скачкова
- ОСАктриса
Ольга
Сидорова
- АКАктриса
Анастасия
Калманович
- ГОСценарист
Геннадий
Островский
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ВГПродюсер
Виктор
Глухов
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- СМПродюсер
Степан
Михалков
- АЧМонтажёр
Александр
Чурпаков
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ДККомпозитор
Данила
Калашник