В движении
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В движении

В движении (фильм, 2002) смотреть онлайн

7.72002, В движении
Драмы, Криминал92 мин18+
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Сюжет

Саша Гурьев – известный столичный журналист и любимец женщин. Его жизнь – постоянное движение: тусовки, скандалы, интрижки на одну ночь. Однажды Гурьев соглашается помочь жене старого друга скрыть компрометирующие ее материалы, и разудалые будни журналиста превращаются в пугающий триллер.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Криминал, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В движении»

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