Герда
Wink
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Герда
6.12021, Герда
Драмы121 мин18+
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Герда (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Студентка Лера днeм проводит опросы для учебной практики, а по ночам под именем Герда работает стриптизeршей в клубе, чтобы прокормить себя и мать, впавшую в депрессию из-за проблем с Лериным отцом, которой ушел к другой женщине, но никак не может оставить в покое брошенную семью. Наблюдая, как взрослые люди не справляются с жизнью, Лера/Герда теряет всякую надежду изменить мир к лучшему и стать счастливой.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Герда»

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