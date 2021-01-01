Герда (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Студентка Лера днeм проводит опросы для учебной практики, а по ночам под именем Герда работает стриптизeршей в клубе, чтобы прокормить себя и мать, впавшую в депрессию из-за проблем с Лериным отцом, которой ушел к другой жен�щине, но никак не может оставить в покое брошенную семью. Наблюдая, как взрослые люди не справляются с жизнью, Лера/Герда теряет всякую надежду изменить мир к лучшему и стать счастливой.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- НКРежиссёр
Наталья
Кудряшова
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актёр
Юра
Борисов
- ДГАктёр
Дариус
Гумаускас
- ЮМАктриса
Юлия
Марченко
- МЛАктриса
Мария
Леонова
- МИАктриса
Мария
Иванова
- ТОАктриса
Тиана
Оквамо
- СКАктриса
Серафима
Красникова
- МПАктриса
Мария
Песоцкая
- СААктриса
Софья
Александрова
- НКСценарист
Наталья
Кудряшова
- Продюсер
Дмитрий
Давиденко
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- РСПродюсер
Роман
Столярский
- ЕПХудожница
Екатерина
Павелко
- СИМонтажёр
Сергей
Иванов
- СТМонтажёр
Сергей
Тихненко
- Оператор
Василий
Григолюнас