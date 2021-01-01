Герда (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Студентка Лера днeм проводит опросы для учебной практики, а по ночам под именем Герда работает стриптизeршей в клубе, чтобы прокормить себя и мать, впавшую в депрессию из-за проблем с Лериным отцом, которой ушел к другой жен�щине, но никак не может оставить в покое брошенную семью. Наблюдая, как взрослые люди не справляются с жизнью, Лера/Герда теряет всякую надежду изменить мир к лучшему и стать счастливой.



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