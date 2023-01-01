WinkВсе подборкиХиты СТС от more.tv
Хиты СТС от more.tv
9.4
Папины дочки. Новые
2023
9.3
Регби
2021
9.4
Тетя Марта
2022
9.4
Кухня
2012
8.7
100 000 минут вместе
2020
9.3
Мамы чемпионов
2018
9.3
Мамочки
2015
9.2
Гости из прошлого
2020
9.0
Лондонград
2015
9.5
Молодежка
2013
9.3
Юность
2023
9.4
Родком
2020
9.2
Психологини
2017
9.1
Дылды
2019
9.1
Корни
2019
9.0
Как я стал русским
2015
9.2
Большая игра
2018
9.1
90-е. Весело и громко
2018
9.0
Модный синдикат
2022
Бесплатно
9.1
Жена олигарха
2021
8.9
Кибер Иван
2023
8.9
Семейка
2022
9.2
Улетный экипаж
2017
9.5
Отель Элеон
2016
8.9
Филатов
2020
9.2
Выжить после
2013
8.9
Погнали! (2020)
2020
8.8
Готовы на все
2021
8.8
Вы все меня бесите
2017
8.9
Семейный бизнес
2014
9.4
Последний из Магикян
2013
8.3
Братья
2022
8.8
Беглые родственники
2016
8.3
Новый человек
2018
9.0
Метод Лавров�ой
2011
9.2
Кухня. Война за отель
2019
8.5
Совершенно летние
2021
9.4
СеняФедя
2018
8.5
Сториз
2020
9.2
Анжелика
2014
8.7
Команда Б
2017
9.2
Пекарь и красавица
2018
8.9
6 кадров
2010
8.6
Амазонки
2011
Бесплатно
9.3
Папины дочки
2007
8.9
Два отца и два сына
2013
8.8
Даешь молодежь!
2009
7.0
Сказки Пушкина. Для взрослых
2021