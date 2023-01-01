Пекарь и красавица (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Ослепительные красотки, блеск софитов и дикие тусовки — это ли не то, о чем мечтает любой молодой парень из Москвы? В сериале «Пекарь и красавица» простой парень из Малаховки попадет в круговорот звездной жизни совершенно случайно.



Пекарь Андрей отмечает годовщину отношений со своей девушкой Олесей. Все идет предсказуемо до тех пор, пока он не сталкивается в туалете ресторана с топ-моделью Сашей Лариной, которая перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь у них обоих впереди все прелести светской жизни, а позади — оскорбленные бывшие. Что из этого выйдет?



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