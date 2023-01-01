Пекарь и красавица (сериал, 2018) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+23 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+23 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+23 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 14Бе�сплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+24 мин
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+24 ми�н
Пекарь и красавица
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
Сюжет
Ослепительные красотки, блеск софитов и дикие тусовки — это ли не то, о чем мечтает любой молодой парень из Москвы? В сериале «Пекарь и красавица» простой парень из Малаховки попадет в круговорот звездной жизни совершенно случайно.
Пекарь Андрей отмечает годовщину отношений со своей девушкой Олесей. Все идет предсказуемо до тех пор, пока он не сталкивается в туалете ресторана с топ-моделью Сашей Лариной, которая перевернет его жизнь с ног на голову. Теперь у них обоих впереди все прелести светской жизни, а позади — оскорбленные бывшие. Что из этого выйдет?
Интересно, как поменяет Андрея и Сашу их неожиданное знакомство? Сериал «Пекарь и красавица» смотреть в хорошем качестве можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Все сезоны сериала Пекарь и красавица смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Стуков
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Никита
Волков
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- ДТАктёр
Джеймс
Тратас
- Актёр
Алексей
Розин
- Актриса
Алина
Алексеева
- Актёр
Артур
Ваха
- ЕВАктриса
Екатерина
Воронина
- Актёр
Вячеслав
Манучаров
- ПКСценарист
Павел
Кривчик
- ААСценарист
Асси
Азар
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Екатерина
Ласкари
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- АОХудожница
Анастасия
Обыночная
- МПМонтажёр
Маргарита
Поганышева
- ГВОператор
Гри�горий
Володин