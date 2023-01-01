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Российские фантастические фильмы

Российские фантастические фильмы

ФильмыДля детей
Постер к фильму Реплика 2024
7.0

Реплика

2024, 121 мин
Постер к фильму УничтоЖанна 2024
5.8

УничтоЖанна

2024, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пришелец 2024
7.4

Пришелец

2024, 73 мин
Постер к фильму Тимир 2023
8.2

Тимир

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Любовь-морковь: Восстание машин 2023
8.0

Любовь-морковь: Восстание машин

2023, 90 мин
Бесплатно
Постер к фильму Мерцание 2023
6.0

Мерцание

2023, 92 мин
Постер к фильму Сквозь время 2022
7.5

Сквозь время

2022, 100 мин
Бесплатно
Постер к фильму Я на перемотке! 2022
8.8

Я на перемотке!

2022, 84 мин
Постер к фильму Хронос 2022
8.6

Хронос

2022, 98 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обратимая реальность 2022
7.4

Обратимая реальность

2022, 80 мин
Бесплатно
Постер к фильму Администратор прощаний. Введение 2022
5.8

Администратор прощаний. Введение

2022, 16 мин
Постер к фильму Пара из будущего 2021
9.1

Пара из будущего

2021, 100 мин
Постер к фильму МиниМакс 2020
8.4

МиниМакс

2020, 81 мин
Постер к фильму Москвы не бывает 2020
6.6

Москвы не бывает

2020, 97 мин
Постер к фильму Самый Новый год! 2020
9.1

Самый Новый год!

2020, 76 мин
Постер к фильму Пришелец 2018
7.1

Пришелец

2018, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Притяжение 2017
9.0

Притяжение

2017, 127 мин
Бесплатно
Постер к фильму Прорубь 2017
3.7

Прорубь

2017, 65 мин
Постер к фильму Защитники 2017
7.5

Защитники

2017, 85 мин
Бесплатно
Постер к фильму СуперБобровы 2016
9.1

СуперБобровы

2016, 91 мин
Постер к фильму Монах и бес 2016
9.1

Монах и бес

2016, 108 мин
Постер к фильму День до 2016
5.6

День до

2016, 88 мин
Постер к фильму Зоология 2016
6.4

Зоология

2016, 86 мин
Бесплатно
Постер к фильму Страна чудес 2015
8.6

Страна чудес

2015, 79 мин
Постер к фильму Мафия: Игра на выживание 2015
7.9

Мафия: Игра на выживание

2015, 84 мин
Бесплатно
Постер к фильму Овечка Долли была злая и рано умерла 2015
8.8

Овечка Долли была злая и рано умерла

2015, 115 мин
Постер к фильму Обитаемый остров. Планета Саракш 2012
7.6

Обитаемый остров. Планета Саракш

2012, 119 мин
Бесплатно
Постер к фильму Черная молния 2009
9.2

Черная молния

2009, 101 мин
Постер к фильму Обитаемый остров. Схватка 2009
8.2

Обитаемый остров. Схватка

2009, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Обитаемый остров 2008
8.2

Обитаемый остров

2008, 116 мин
Бесплатно
Постер к фильму Меченосец 2007
7.6

Меченосец

2007, 105 мин
Постер к фильму Хоттабыч 2006
9.1

Хоттабыч

2006, 91 мин
Постер к фильму Аномалия 1993
6.7

Аномалия

1993, 76 мин
Бесплатно