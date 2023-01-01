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Российские фантастические фильмы
7.0
Реплика
2024, 121 мин
5.8
УничтоЖанна
2024, 98 мин
Бесплатно
7.4
Пришелец
2024, 73 мин
8.2
Тимир
2023, 90 мин
Бесплатно
8.0
Любовь-морковь: Восстание машин
2023, 90 мин
Бесплатно
6.0
Мерцание
2023, 92 мин
7.5
Сквозь время
2022, 100 мин
Бесплатно
8.8
Я на перемотке!
2022, 84 мин
8.6
Хронос
2022, 98 мин
Бесплатно
7.4
Обратимая реальность
2022, 80 мин
Бесплатно
5.8
Администратор прощаний. Введение
2022, 16 мин
9.1
Пара из будущего
2021, 100 мин
8.4
МиниМакс
2020, 81 мин
6.6
Москвы не бывает
2020, 97 мин
9.1
Самый Новый �год!
2020, 76 мин
7.1
Пришелец
2018, 87 мин
Бесплатно
9.0
Притяжение
2017, 127 мин
Бесплатно
3.7
Прорубь
2017, 65 мин
7.5
Защитники
2017, 85 мин
Бесплатно
9.1
СуперБобровы
2016, 91 мин
9.1
Монах и бес
2016, 108 мин
5.6
День до
2016, 88 мин
6.4
Зоология
2016, 86 мин
Бесплатно
8.6
Страна чудес
2015, 79 мин
7.9
Мафия: Игра на выживание
2015, 84 мин
Бесплатно
8.8
Овечка Долли была злая и рано умерла
2015, 115 мин
7.6
Обитаемый остров. Планета Саракш
2012, 119 мин
Бесплатно
9.2
Черная молния
2009, 101 мин
8.2
Обитаемый остров. Схватка
2009, 102 мин
Бесплатно
8.2
Обитаемый остров
2008, 116 мин
Бесплатно
7.6
Меченосец
2007, 105 мин
9.1
Хоттабыч
2006, 91 мин
6.7
Аномалия
1993, 76 мин
Бесплатно