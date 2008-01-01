Обитаемый остров (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Астронавт борется за спасение чужой планеты. Экранизация романа Стругацких об инопланетной диктатуре.



К 2157 году земляне достигли высочайшего уровня развития: наши космические корабли проникают в далекие галактики в поисках жизни. Так член экипажа одной из миссий Максим в результате аварии попадает на планету Саракш, будто застрявшую в двадцатом веке. Единственная разница — в их мире случилась ядерная война, и местные жители вынуждены выживать в военном тоталитаризме среди последствий экологической катастрофы. Теперь Максиму придется помочь несчастным разобраться в их проблемах, ведь единственный его шанс вернуться на Землю — влиться в ряды оппозиции и спасти Саракш и его жителей.



Получится ли у землянина свергнуть тиранию на далекой планете? Василий Степанов, Петр Федоров и Юлия Снигирь в фантастическом экшне Федора Бондарчука «Обитаемый остров» — фильм 2008 года смотреть онлайн можно на Wink.



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