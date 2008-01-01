Обитаемый остров (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Астронавт борется за спасение чужой планеты. Экранизация романа Стругацких об инопланетной диктатуре.
К 2157 году земляне достигли высочайшего уровня развития: наши космические корабли проникают в далекие галактики в поисках жизни. Так член экипажа одной из миссий Максим в результате аварии попадает на планету Саракш, будто застрявшую в двадцатом веке. Единственная разница — в их мире случилась ядерная война, и местные жители вынуждены выживать в военном тоталитаризме среди последствий экологической катастрофы. Теперь Максиму придется помочь несчастным разобраться в их проблемах, ведь единственный его шанс вернуться на Землю — влиться в ряды оппозиции и спасти Саракш и его жителей.
Получится ли у землянина свергнуть тиранию на далекой планете? Василий Степанов, Петр Федоров и Юлия Снигирь в фантастическом экшне Федора Бондарчука «Обитаемый остров» — фильм 2008 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Василий
Степанов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- БНАктёр
Борис
Некрасов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЕСПродюсер
Евгений
Северов
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Актёр дубляжа
Максим
Матвеев
- ДЗХудожник
Денис
Зарембо
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко