Биография

Василий Степанов — актер кино и телевидения. Родился в Москве 14 января 1986 года. В юности мечтал о спортивной карьере и занимался рукопашным боем. После школы поступил в институт физической культуры, также учился на юриста, но бросил вуз. По совету друзей решил испытать себя в актерском деле и поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. Уже во время отбора на первый курс его заметил кастинг-директор фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Роль Максима Каммерера стала прорывной для Василия Степанова. После знаменитого блокбастера фильмография артиста пополнилась такими проектами, как «Околофутбола», «Несокрушимый», «Кто следующий, мечтатели?», «Страховой случай».