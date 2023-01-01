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Василий Степанов
Василий Степанов

Василий Степанов

Карьера
Актёр
Дата рождения
14 января 1986 г. (39 лет)

Биография

Василий Степанов — актер кино и телевидения. Родился в Москве 14 января 1986 года. В юности мечтал о спортивной карьере и занимался рукопашным боем. После школы поступил в институт физической культуры, также учился на юриста, но бросил вуз. По совету друзей решил испытать себя в актерском деле и поступил в Высшее театральное училище имени Щукина. Уже во время отбора на первый курс его заметил кастинг-директор фильма «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Роль Максима Каммерера стала прорывной для Василия Степанова. После знаменитого блокбастера фильмография артиста пополнилась такими проектами, как «Околофутбола», «Несокрушимый», «Кто следующий, мечтатели?», «Страховой случай».

Фильмография

Актёр