Прорубь (фильм, 2017) смотреть онлайн
3.92017, Прорубь
Комедия, Фантастика65 мин16+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фильм – находка для всех ценителей авангардного кино. В крещенские морозы прорубь становится местом притяжения для самых разных людей: проворовавшегося олигарха, художника-акциониста и даже президента, говорящего с щукой. А страна завороженно наблюдает за этой пестрой публикой по телевизору.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика
КачествоSD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АСРежиссёр
Андрей
Сильвестров
- АРАктёр
Андрей
Родионов
- КОАктриса
Ксения
Орлова
- Актёр
Дмитрий
Брусникин
- Актёр
Михаил
Ефремов
- ДЯАктёр
Денис
Ясик
- АМАктриса
Анна
Монгайт
- МФАктёр
Михаил
Фишман
- ММАктриса
Марианна
Минскер
- КЕАктриса
Ксения
Ермакова
- АСАктёр
Андрей
Сильвестров
- АРСценарист
Андрей
Родионов
- ЕТСценарист
Екатерина
Троепольская
- ВБПродюсер
Вадим
Богданов
- ТППродюсер
Тихон
Пендюрин
- АСПродюсер
Андрей
Сильвестров
- АСПродюсер
Александр
Стариков
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чонишвили
- АКОператор
Андрей
Костянов
- ВУОператор
Владимир
Усольцев
- ИЮКомпозитор
Ираида
Юсупова
- АГКомпозитор
Андрей
Гурьянов