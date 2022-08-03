Прорубь (фильм, 2017) смотреть онлайн

Фильм – находка для всех ценителей авангардного кино. В крещенские морозы прорубь становится местом притяжения для самых разных людей: проворовавшегося олигарха, художника-акциониста и даже президента, говорящего с щукой. А страна завороженно наблюдает за этой пестрой публикой по телевизору.

