Прорубь (фильм, 2017) смотреть онлайн

3.92017, Прорубь
Комедия, Фантастика65 мин16+

О фильме

Фильм – находка для всех ценителей авангардного кино. В крещенские морозы прорубь становится местом притяжения для самых разных людей: проворовавшегося олигарха, художника-акциониста и даже президента, говорящего с щукой. А страна завороженно наблюдает за этой пестрой публикой по телевизору.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фантастика
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Прорубь»