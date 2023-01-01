Биография

Дмитрий Брусникин — российский актер и режиссер. Обладатель званий «Заслуженный артист РФ» и «Заслуженный деятель искусств РФ». Родился в Германии 17 ноября 1957 года. После школы Дмитрий прошел обучение в Московском институте электротехники. Поступил в школу-студию МХАТ, окончил ее в 1982 году и был принят в труппу Художественного театра. Помимо актерской деятельности Брусникин известен как режиссер театра и кино, среди работ которого фильм «Отдам жену в хорошие руки» и сериал «Ищейка». Первой ролью Дмитрия Брусникина стал образ Никитина в культовом российском сериале 80-х «Отряд». Также артиста можно увидеть в таких проектах, как «Таинственная страсть», «Петербургские тайны», «Гражданин начальник» и «Чехов и Ко».