Обитаемый остров. Планета Саракш (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
7.62012, 1115086
Фантастика, Боевик119 мин12+
О фильме
Экспортная версия нашумевшего фантастического блокбастера Федора Бондарчука. 2157 год. Пилот Группы свободного поиска Максим Каммерер совершает вынужденную посадку на неизученной планете, где его берeт в плен абориген Зеф и сдаeт властям. Местный общественный строй напоминает милитаристскую диктатуру образца XX века. Власть принадлежит анонимным правителям — Неизвестным Отцам, они воздвигают по всей стране Башни, которые пропаганда называет противобаллистическими.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время119 мин / 01:59
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Василий
Степанов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Анна
Михалкова
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Актёр дубляжа
Максим
Матвеев
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко