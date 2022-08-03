Обитаемый остров. Планета Саракш
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Обитаемый остров. Планета Саракш

Обитаемый остров. Планета Саракш (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

7.62012, 1115086
Фантастика, Боевик119 мин12+

О фильме

Экспортная версия нашумевшего фантастического блокбастера Федора Бондарчука. 2157 год. Пилот Группы свободного поиска Максим Каммерер совершает вынужденную посадку на неизученной планете, где его берeт в плен абориген Зеф и сдаeт властям. Местный общественный строй напоминает милитаристскую диктатуру образца XX века. Власть принадлежит анонимным правителям — Неизвестным Отцам, они воздвигают по всей стране Башни, которые пропаганда называет противобаллистическими.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
Full HD
Время
119 мин / 01:59

Рейтинг

6.5 КиноПоиск