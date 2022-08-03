Экспортная версия нашумевшего фантастического блокбастера Федора Бондарчука. 2157 год. Пилот Группы свободного поиска Максим Каммерер совершает вынужденную посадку на неизученной планете, где его берeт в плен абориген Зеф и сдаeт властям. Местный общественный строй напоминает милитаристскую диктатуру образца XX века. Власть принадлежит анонимным правителям — Неизвестным Отцам, они воздвигают по всей стране Башни, которые пропаганда называет противобаллистическими.

