Москвы не бывает (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Постоянное безденежье, аварийное жилье, усатая стервозная подруга – так проходит жизнь разнорабочего Лехи в маленьком провинциальном городе Улетное. Он давно со всем смирился и просто плывет по течению. Все меняется, когда в городе появляется человек из столицы. Во что бы то ни стало он хочет снять разваленную квартиру умершего поэта-бомжа, который писал сумасшедшие стихи о том, что Москвы не бывает. Между тем, Леха знакомится с девушкой Машей. У нее на фотоаппарате герой обнаруживает свои снимки 4-дневной давности. Однако ни снимков, ни саму Машу Леха почему-то совсем не помнит, билетов до Москвы – никогда не бывает в кассе, столичный гость – совсем не тот, за кого себя выдает, а их провинциальный город – не совсем провинциальный и даже не совсем город..
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Дмитрий
Федоров
- ИФАктёр
Иван
Федотов
- ОСАктриса
Ольга
Старченкова
- АГАктёр
Анатолий
Горячев
- ПСАктёр
Павел
Сборщиков
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- ЕВАктриса
Елена
Ворончихина
- Актриса
Анна
Гуляренко
- НПАктриса
Наталья
Платонова
- АААктёр
Александр
Аблязов
- ИГАктриса
Ирина
Гавра
- ЛРСценарист
Лев
Рыжков
- ААПродюсер
Алексей
Архипов
- ВБПродюсер
Вадим
Богданов
- ДФМонтажёр
Дмитрий
Федоров
- ЯВОператор
Ян
Вороновский
- НЖКомпозитор
Николай
Жигулин