Обитаемый остров. Схватка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.32009, Обитаемый остров. Схватка
Фантастика, Боевик102 мин18+

О фильме

Новая глава приключений Максима Каммерера на планете Саракш. Герою удается сбежать с каторги. На границе государства он встречает Гая и уговаривает его примкнуть к борьбе с тоталитаризмом. Товарищам предстоит побывать в заброшенном городе мутантов и оказаться на войне, развязанной Отцами.

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитаемый остров. Схватка»