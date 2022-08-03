Обитаемый остров. Схватка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Новая глава приключений Максима Каммерера на планете Саракш. Герою удается сбежать с каторги. На границе государства он встречает Гая и уговаривает его примкнуть к борьбе с тоталитаризмом. Товарищам предстоит побывать в заброшенном городе мутантов и оказаться на войне, развязанной Отцами.

