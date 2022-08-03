Обитаемый остров. Схватка (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
8.32009, Обитаемый остров. Схватка
Фантастика, Боевик102 мин18+
О фильме
Новая глава приключений Максима Каммерера на планете Саракш. Герою удается сбежать с каторги. На границе государства он встречает Гая и уговаривает его примкнуть к борьбе с тоталитаризмом. Товарищам предстоит побывать в заброшенном городе мутантов и оказаться на войне, развязанной Отцами.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
5.0 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Василий
Степанов
- Актёр
Гоша
Куценко
- Актёр
Фёдор
Бондарчук
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- МЕАктёр
Михаил
Евланов
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- АПАктёр
Алексей
Пусько
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- МДСценарист
Марина
Дяченко
- СДСценарист
Сергей
Дяченко
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- ЕСПродюсер
Евгений
Северов
- Продюсер
Александр
Роднянский
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- МООператор
Максим
Осадчий
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко