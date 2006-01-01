Хоттабыч
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Хоттабыч
9.12006, Хоттабыч
Фантастика, Приключения91 мин18+
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Хоттабыч (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Гена — программист по призванию и хакер по жизни. Он хороший парень. Но у него реальные проблемы. Его бросила любимая девушка, его «пасут» бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только чудо, и оно, конечно же, случается.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хоттабыч»

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