9.12006, Хоттабыч
Фантастика, Приключения91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Хоттабыч (фильм, 2006) смотреть онлайн
Сюжет
Гена — программист по призванию и хакер по жизни. Он хороший парень. Но у него реальные проблемы. Его бросила любимая девушка, его «пасут» бандиты и выслеживают спецслужбы. Спасти его может только чудо, и оно, конечно же, случается.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ПТРежиссёр
Петр
Точилин
- Актёр
Владимир
Толоконников
- МЯАктёр
Марюс
Ямпольскис
- ЛКАктриса
Лива
Круминя
- МГАктёр
Марк
Гейхман
- ЮПАктриса
Юлия
Паранова
- МЛАктриса
Мила
Липнер
- Актёр
Григорий
Скряпкин
- ИГАктёр
Иван
Губанов
- АОАктёр
Александр
Овчинников
- ЮДАктёр
Юрий
Думчев
- ВВСценарист
Вероника
Возняк
- СКСценарист
Сергей
Кладо
- Продюсер
Константин
Буслов
- СДПродюсер
Сергей
Долгошеин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Акт�ёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МДОператор
Максим
Дроздов
- АСОператор
Анатолий
Сусеков
- ДШКомпозитор
Дмитрий
Шуров