Биография

Григорий Скряпкин – актер театра и кино. Родился 17 июля 1982 года в Туле, в настоящее время живет и работает в столице. Учился Григорий в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина, после окончания которого в 2005 году его пригласили на работу в Государственный академический малый театр. Уже в 2006 году состоялась первая премьера с его участием – спектакль «Бедность не порок» А. Н. Островского. Первая роль в кино – в телесериале «Адъютанты любви», который вышел на экраны в 2005 году. Стал популярным актер Григорий Скряпкин после роли повара в популярном сериале «Не родись красивой». Григория заметили и стали активно приглашать сниматься. Фильмы-спектакли с его участием: «Мнимый больной», «Последняя жертва», «На всякого мудреца довольно простоты», «Смерть Тарелкина», «Дети солнца», «Влюбленные», «Сирано де Бержерак», «Последний идол», «Золушка», «Село Степанчиково и его обитатели» – очень полюбились зрителям. Снимался Григорий Скряпкин в сериалах «Дневник доктора Зайцевой», «Дневник доктора Зайцевой – 2», «Интерны», «Ментовские войны – 8», «Мамочки», «Гражданский брак», «Пуля», «Юристы», в фильмах «Охотники», «Подруги», «Хоттабыч». Сегодня востребованный актер Григорий Скряпкин пробует себя в качестве сценариста. О личной жизни не распространяется, известно только, что артист женат, имеет дочь.