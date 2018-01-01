Фильмы-катастрофы
8.1
В тумане
2024, 91 мин
6.5
Наводнение
2023, 87 мин
6.4
Катастрофа
2023, 96 мин
8.0
Блуждающая земля 2
2023, 166 мин
7.9
В плену огня
2023, 77 мин
8.9
Крушение
2022, 103 мин
Бесплатно
7.1
Тайфун
2022, 73 мин
Бесплатно
7.6
13 минут
2022, 100 мин
6.6
Власть огня
2022, 81 мин
8.9
Черный ящик
2021, 124 мин
6.9
Ледяной капкан
2020, 85 мин
8.8
Служба спасения
2020, 127 мин
Бесплатно
7.9
Сила стихии
2020, 90 мин
8.4
Извержение
2019, 122 мин
8.4
Туннель: Опасно для жизни
2019, 99 мин
8.0
Отрыв
2018, 81 мин
8.2
Разлом
2018, 103 мин
8.9
Во власти стихии
2018, 92 мин
9.0
Притяжение
2017, 127 мин
Бесплатно
9.5
Салют-7
2017, 106 мин
8.8
Крейсер
2016, 124 мин
Бесплатно
9.2
Ледокол
2016, 118 мин
8.7
Волна
2015, 100 мин
9.2
Помпеи
2014, 100 мин
Бесплатно
8.0
Сквозь снег
2013, 120 мин
9.2
Метро
2012, 125 мин
7.2
Навстречу шторму
2009, 94 мин
7.3
2012: Цунами
2009, 102 мин
8.2
Цунами. Часть 2
2006, 92 мин
7.8
Цунами. Часть 1
2006, 86 мин
9.3
К-19
2002, 132 мин
Бесплатно
8.9
Белый шквал
1995, 123 мин