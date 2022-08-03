Отрыв (фильм, 2018) смотреть онлайн

Клаустрофобный триллер с участием Ирины Антоненко и Дениса Косякова — о молодых людях, застрявших в горном фуникулере. Катя вместе с друзьями собирается отметить Новый год необычно — в горах. Омрачает планы ссора с ее молодым человеком Кириллом. Тот наотрез отказывается садиться в фуникулер, который должен привезти всю компанию к пункту назначения. Катя не настроена портить себе праздник и присоединяется к друзьям в вагоне. В пути фуникулер останавливается, но его пассажиры не переживают и начинают праздновать прямо над пропастью. Однако на следующий день они так и не двигаются с места. Становится понятно — ситуация гораздо серьезнее, чем казалась.

