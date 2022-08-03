Отрыв
Wink
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Отрыв
8.02018, Отрыв
Триллер81 мин18+
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Отрыв (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Клаустрофобный триллер с участием Ирины Антоненко и Дениса Косякова — о молодых людях, застрявших в горном фуникулере. Катя вместе с друзьями собирается отметить Новый год необычно — в горах. Омрачает планы ссора с ее молодым человеком Кириллом. Тот наотрез отказывается садиться в фуникулер, который должен привезти всю компанию к пункту назначения. Катя не настроена портить себе праздник и присоединяется к друзьям в вагоне. В пути фуникулер останавливается, но его пассажиры не переживают и начинают праздновать прямо над пропастью. Однако на следующий день они так и не двигаются с места. Становится понятно — ситуация гораздо серьезнее, чем казалась.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отрыв»