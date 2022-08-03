8.02018, Отрыв
Триллер81 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Отрыв (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Клаустрофобный триллер с участием Ирины Антоненко и Дениса Косякова — о молодых людях, застрявших в горном фуникулере. Катя вместе с друзьями собирается отметить Новый год необычно — в горах. Омрачает планы ссора с ее молодым человеком Кириллом. Тот наотрез отказывается садиться в фуникулер, который должен привезти всю компанию к пункту назначения. Катя не настроена портить себе праздник и присоединяется к друзьям в вагоне. В пути фуникулер останавливается, но его пассажиры не переживают и начинают праздновать прямо над пропастью. Однако на следующий день они так и не двигаются с места. Становится понятно — ситуация гораздо серьезнее, чем казалась.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТСРежиссёр
Тигран
Саакян
- Актриса
Ирина
Антоненко
- Актёр
Андрей
Назимов
- Актёр
Денис
Косяков
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- СТАктёр
Сергей
Тодоров
- ВГАктёр
Владимир
Гусев
- Актриса
Елена
Ветрова
- ВПАктриса
Виктория
Пятакина
- АПАктриса
Ангелина
Пиковская
- ОРСценарист
Ольга
Рудь
- Сценарист
Денис
Косяков
- ТССценарист
Тигран
Саакян
- Сценарист
Александр
Назаров
- ААПродюсер
Артур
Аствацатрян
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ОЯПродюсер
Олег
Яковлев
- ТСПродюсер
Тигран
Саакян
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- АМХудожник
Александр
Молчанов
- АКМонтажёр
Александр
Карпов
- Оператор
Сергей
Дышук
- Композитор
Алексей
Чинцов