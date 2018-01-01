Wink
Фильмы
Отрыв
Актёры и съёмочная группа фильма «Отрыв»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отрыв»

Режиссёры

Тигран Саакян

Тигран Саакян

Режиссёр

Актёры

Ирина Антоненко

Ирина Антоненко

АктрисаКатя
Андрей Назимов

Андрей Назимов

АктёрКирилл
Денис Косяков

Денис Косяков

АктёрДенис
Ингрид Олеринская

Ингрид Олеринская

АктрисаВика
Михаил Филиппов

Михаил Филиппов

АктёрРома
Сергей Тодоров

Сергей Тодоров

Актёрратракщик
Владимир Гусев

Владимир Гусев

Актёрсмотритель
Елена Ветрова

Елена Ветрова

Актрисасмотрительница
Виктория Пятакина

Виктория Пятакина

Актрисасмотрительница
Ангелина Пиковская

Ангелина Пиковская

Актрисадочка Кати

Сценаристы

Ольга Рудь

Ольга Рудь

Сценарист
Денис Косяков

Денис Косяков

Сценарист
Тигран Саакян

Тигран Саакян

Сценарист
Александр Назаров

Александр Назаров

Сценарист

Продюсеры

Артур Аствацатрян

Артур Аствацатрян

Продюсер
Сергей Сельянов

Сергей Сельянов

Продюсер
Олег Яковлев

Олег Яковлев

Продюсер
Тигран Саакян

Тигран Саакян

Продюсер

Художники

Влада Миронова

Влада Миронова

Художница
Александр Молчанов

Александр Молчанов

Художник

Монтажёры

Александр Карпов

Александр Карпов

Монтажёр

Операторы

Сергей Дышук

Сергей Дышук

Оператор

Композиторы

Алексей Чинцов

Алексей Чинцов

Композитор